- Haberler
- Dünya Haberleri
- Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü
Azerbaycan, kontrolü altındaki Kelbecer bölgesinde Ermenistan'a ait Grifon-12 tipi insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 18:13
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın hezimete uğrattı Ermenistan, bir türlü akıllanmıyor.
Son olarak Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan Kelbecer bölgesinde, Ermenistan'a ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.
ERMENİSTAN'IN İHA'SININ ÖMRÜ KISA OLDU
Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından tespit edilerek imha edildiği belirtildi.