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    Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

    Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

    Azerbaycan, kontrolü altındaki Kelbecer bölgesinde Ermenistan'a ait Grifon-12 tipi insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 18:13
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    Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın hezimete uğrattı Ermenistan, bir türlü akıllanmıyor.

    Son olarak Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan Kelbecer bölgesinde, Ermenistan'a ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

    ERMENİSTAN'IN İHA'SININ ÖMRÜ KISA OLDU

    Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

    Azerbaycan, Ermenistan ın İHA sını düşürdü #1

    Azerbaycan, Ermenistan ın İHA sını düşürdü #2

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