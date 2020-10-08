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    Azerbaycan, Ermenistan'ın kamikaze İHA'sını düşürdü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait kamikaze İHA'nın imha edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 08.10.2020 - 11:26
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    Azerbaycan, Ermenistan'ın kamikaze İHA'sını düşürdü

    Azerbaycan ordusu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan'a kayıplar verdirmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda, Ermenistan ordusuna ait bir kamikaze İHA vurularak düşürüldü.

    "KAMİKAZE İHA İMHA EDİLDİ"

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından, "Ermenistan'a ait kamikaze İHA, Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. İHA, sivil yerleşim bölgesinde uçuyordu. Böylece çok sayıda sivilin hayatı kurtarıldı. Ermenistan devleti, terörü sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

    Hacıyev, bir başka açıklamasında da Ermenistan ordusunun Smerç füzeleri ve ağır toplarla Gence, Berde ve Terter şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

    Azerbaycan, Ermenistan ın kamikaze İHA sını düşürdü #1

    Azerbaycan, Ermenistan ın kamikaze İHA sını düşürdü #2

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