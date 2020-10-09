Azerbaycan, Hadrut ve bazı köyleri işgalden kurtardı

Azerbaycan, Hadrut ve bazı köyleri işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Aliyev, halka sesleniş konuşması yaptı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki toprakları geri almaya devam ediyor.

Son olarak 27 yıldır işgal altında tutulan Hadrut kasabası ve birkaç köy işgalden kurtarıldı.

İŞGALDEN KURTARILAN YERLER

Hadrut'un yanı sıra özgürlüğüne kavuşturulan diğer yerlerin, Çaylı, Yukarı Güzlek, Görezılli, Gışlak, Garacaylı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur olduğu kaydedildi.

Azerbaycan, Hadrut ve bazı köyleri işgalden kurtardı VİDEO

"TANKLARINI ONLARA KARŞI KULLANIYORUZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka sesleniş konuşmasında, "Onlardan ele geçirdiğimiz tankları kendilerine doğru kullanıyoruz. Ermenistan yetkilileri panikte." dedi.

Hadrut

"KİME YALVARIYORSA YALVARSIN"

Tüm cephelerde ordunun ilerlediğini belirten Aliyev, "Dünyada hiçbir ülke bizim irademizi kıramaz. Ermenistan kime yalvarıyorsa yalvarsın, kimin ayağına kapanırsa kapansın, hayrı yoktur." ifadelerini kullandı.

"DEFOLUP GİDİN"

Aliyev, Ermenistan ordusuna şans verdiklerine dikkat çekerek, "Bizim topraklarımızdan defolup gitsinler." diye konuştu.

Azerbaycan, Ermenistan'ın çok sayıda askeri aracını imha etti ViDEO