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    Azerbaycan halkı sokaklarda Ermenistan'ı protesto etti

    Azerbaycan halkı sokaklarda Ermenistan'ı protesto etti

    Başkent Bakü'de halk sokağa döküldü. Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.
    • AA
    • 15.07.2020 - 01:33
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    Azerbaycan halkı sokaklarda Ermenistan'ı protesto etti

    Akşam saatlerinde Bakü kentinin dört bir yanında toplanan kalabalık, farklı yönlerden şehir merkezine yürüdü.

    Daha çok gençlerden oluşan kalabalık, Bakü'nün ünlü Azadlık Meydanı'na toplanarak "Ya Karabağ, ya ölüm", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Başkomutan, silah ver bize" sloganları attı.

    Ellerinde Azerbaycan bayrağı taşıyan binlerce kişi şehir sokaklarında tur atarak protestolarını sürdürdü.

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    ERMENİSTAN SALDIRIDA KAYIP VEREREK GERİ ÇEKİLMİŞTİ

    Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

    Bugün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.

    Azerbaycan halkı sokaklarda Ermenistan'ı protesto etti #2

    Azerbaycan halkı sokaklarda Ermenistan'ı protesto etti #3

    Azerbaycan halkı sokaklarda Ermenistan'ı protesto etti #4

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