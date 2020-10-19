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    Azerbaycan iki günlük çatışma bilançosunu açıkladı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan’ın saldırılarına karşı operasyonların başarıyla devam ettiğini açıkladı.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 08:51
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    Azerbaycan iki günlük çatışma bilançosunu açıkladı

    Azerbaycan ordusunun yürüttüğü askeri operasyonlar sonucunda, 2 adet T-72 tankı, 2 adet BM-21 "Grad" YARS tipi, 1 adet D-30 tipi ve 1 adet D-20 tipi obüs topu ve 11 askeri araç cephenin farklı bölgelerinde imha edildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda çatışma bölgelerinde mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1’inci Motorlu Tüfek Alayı’nın tabur komutanı emriyle geri çekildiğini belirtti.

    TABURUN KURMAY BAŞKANI ÖLDÜ

    Alayın çatışma bölgesinde bulunan 63’üncü tank taburunun kurmay başkanının çatışmalarda öldüğü, 1’inci tabur komutanı ile yardımcısı Gevorg Makaryan’ın ise yaralandığı açıklandı.

    Azerbaycan

    BİNBAŞI HAYK STEPANYAN ÖLDÜ

    Ermenistan 5’inci Muhrip Alayı savunma alanında aralarında tabur komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan’ın olduğu tabur askerlerinin imha edildiği ve kalan askeri personelin savaş mevzilerini terk ettiğini de belirtildi.

    Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan'a göç etmek isteyen 55 yaş altı askerlerin ve gönüllülerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından kaçmasını önlemek için yollara komuta merkezleri kurulduğu ifade edildi.

    Azerbaycan



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