Azerbaycan ile Ermenistan barışta hemfikir! İyi niyet göstergesi olarak esir takası yapılacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış görüşmeleri devam ediyor.
Taraflar, bir anlaşmaya imza atmak için müzakerelerin sürdüğünü söylüyor.
Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin, egemen toprakları olan Karabağ'ı özgürleştirmesinin ardından, Ermenistan'ın hâlâ "intikam" peşinde koşmadığına dair garantiler vermesi gerektiğini vurgulamıştı..
Taraflardan ortak açıklama geldi.
Barış anlaşması konusunda hemfikir oldukları belirtildi
Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hemfikir olduklarını duyurarak, barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit etti
Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan 2 Azerbaycan askerini serbest bırakacak
Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.
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