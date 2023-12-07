Azerbaycan ile Ermenistan barışta hemfikir! İyi niyet göstergesi olarak esir takası yapılacak
AA & Ensonhaber

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış görüşmeleri devam ediyor.

Taraflar, bir anlaşmaya imza atmak için müzakerelerin sürdüğünü söylüyor.

Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin, egemen toprakları olan Karabağ'ı özgürleştirmesinin ardından, Ermenistan'ın hâlâ "intikam" peşinde koşmadığına dair garantiler vermesi gerektiğini vurgulamıştı..

Taraflardan ortak açıklama geldi.

Barış anlaşması konusunda hemfikir oldukları belirtildi

Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hemfikir olduklarını duyurarak, barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit etti

Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan 2 Azerbaycan askerini serbest bırakacak

Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.