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Azerbaycan ile Ermenistan barışta hemfikir! İyi niyet göstergesi olarak esir takası yapılacak

Azerbaycan ile Ermenistan barışta hemfikir! İyi niyet göstergesi olarak esir takası yapılacak Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hemfikir olduklarını duyurarak, Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.