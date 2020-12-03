Ermenistan'ın çıkarıldığı bölgeden yayınlanan görüntülerde, Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görüldü.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durmuştu.

Ermenistan'ın imzaladığı anlaşmayla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Erivan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirdi.

AZERBAYCAN ORDUSU LAÇIN'DA

Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Laçın'dan çıkması için verilen süre dolmuş, Azerbaycan ordusu bu bölgeye girmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Laçın şehrinin yeni görüntülerini yayınladı.

ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Görüntülerde, askeri araçların bölgeye sevkiyatının devam ettiği görülüyor. Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Laçın'ın her yerinde Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görülüyor.

Anlaşmaya göre; Ermenistan Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer'i 25 Kasım’da, Laçın’ı ise 1 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim etmişti.

Azerbaycan, Laçın'ın yeni görüntülerini yayınladı ViDEO