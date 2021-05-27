Azerbaycan, mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı

İkmal yoluna mayın döşediği belirlenen Ermeni askerleri kuşatılarak yakalandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda Ermeni askerlerinin provokasyonu devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı bir keşif ve sabotaj timinin, 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde sınırı geçmeye çalıştığı bildirildi.

MAYIN DÖŞEYEN ERMENİ ASKERLERİ ESİR ALINDI

Grubun, Azerbaycan ordusunun kullandığı ikmal yoluna mayın döşediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 6 Ermenistan askerinin kuşatılarak esir alındığı aktarıldı.

Açıklamada, aynı yönde sabah saatlerinde Ermenistan askerlerinin tanklar da dahil birkaç askeri araçla bölgede toplandıklarının belirlendiği, Azerbaycan askerlerinin aldığı tedbirler neticesinde onların hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

BÖLGE KONTROL ALTINDA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Acil tedbirler neticesinde, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine giden ikmal yollarında mayın döşeyen 6 düşman askeri kuşatıldı, etkisiz hale getirildi ve esir alındı." açıklamasında bulundu.

Söz konusu bölgedeki operasyonel durumun, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.