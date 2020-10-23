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    Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2020 - 16:35
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 16:49
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    Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını teker teker geri alıyor.

    Büyük bir başarı sergileyen Azerbaycan ordusu, son 24 saat içerisinde 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geri alınan bölgeleri Twitter hesabından duyurdu.

    KURTARILAN BÖLGELER

    Hocavend bölgesinde Dolanar, Bünyadlı; Cebrayıl bölgesinde Dağ Tumas, Nüsüs, Halefli, Binbaşılı, Veyselli; Zengilan bölgesinde ise Venedli, Mirzehasanlı köyleri kurtarıldı.

    Gubadlı bölgesinde ilk köyler kurtarıldı: Zilanlı, Kürt Mahzırlı, Muğanlı, Alakurşak.

    Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha işgalden kurtardı #1

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