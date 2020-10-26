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    Azerbaycan ordusu, 17 köyü daha işgalden kurtardı

    İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
    • AA
    • 26.10.2020 - 12:09
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 12:20
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    Azerbaycan ordusu, 17 köyü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan'ın, işgalci Ermenistan'a karşı verdiği mücadele, cephede devam ediyor.

    Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'a karşı büyük zaferler elde eden Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmayı sürdürüyor.

    Kurtarılan köylere ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan köy sayısını açıkladı.

    17 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

    Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini ve 6 adet S-300 sisteminin imha edildiğini belirten İlham Aliyev, 17 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını söyledi.

    Azerbaycan ordusu, 17 köyü daha işgalden kurtardı VİDEO

    Azerbaycan ordusu, 17 köyü daha işgalden kurtardı #1

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