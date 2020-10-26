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Azerbaycan ordusu, 17 köyü daha işgalden kurtardı
İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
- AA
- 26.10.2020 - 12:09
- Güncelleme : 26.10.2020 - 12:20
Azerbaycan'ın, işgalci Ermenistan'a karşı verdiği mücadele, cephede devam ediyor.
Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'a karşı büyük zaferler elde eden Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmayı sürdürüyor.
Kurtarılan köylere ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan köy sayısını açıkladı.
17 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI
Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini ve 6 adet S-300 sisteminin imha edildiğini belirten İlham Aliyev, 17 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını söyledi.
Azerbaycan ordusu, 17 köyü daha işgalden kurtardı VİDEO