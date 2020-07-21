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- Azerbaycan ordusu, 2 Ermenistan İHA'sını düşürdü
Azerbaycan ordusu, 2 Ermenistan İHA'sını düşürdü
İHA'ların, Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirtildi.
- AA
- 21.07.2020 - 09:40
Azerbaycan ordusu, topraklarına saldıran Ermenistan'a darbe indirmeye devam ediyor.
Son olarak, Azerbaycan üzerinde keşif faaliyetleri yürüten 2 İnsansız Hava Aracı daha (İHA) düşürüldü.
KEŞİF UÇUŞU YAPIYORDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.