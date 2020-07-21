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    Azerbaycan ordusu, 2 Ermenistan İHA'sını düşürdü

    İHA'ların, Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirtildi.
    • AA
    • 21.07.2020 - 09:40
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    Azerbaycan ordusu, 2 Ermenistan İHA'sını düşürdü

    Azerbaycan ordusu, topraklarına saldıran Ermenistan'a darbe indirmeye devam ediyor.

    Son olarak, Azerbaycan üzerinde keşif faaliyetleri yürüten 2 İnsansız Hava Aracı daha (İHA) düşürüldü.

    KEŞİF UÇUŞU YAPIYORDU

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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