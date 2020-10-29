Dolar
8.293
0.4408%
Euro
9.7645
1.111%
Altın
1882.74
0.3042%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
502.336
0.7674%
Bitcoin
111143.9
0.8191%
EXEN Coin
10.95
0.92%
17ºC
İstanbul
Sağanak yağış 17 C

    Azerbaycan, ateşkesi delen Ermenistan güçlerini vurdu

    Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi.
    • AA
    • 29.10.2020 - 08:02
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 08:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan, ateşkesi delen Ermenistan güçlerini vurdu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

    TANKLAR, TOPLAR VE FÜZE SİSTEMLERİ VURULDU

    Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Azerbaycan ordusu, çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdi-Video

    CEPHE HATTI, AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

    Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

    Azerbaycan, ateşkesi delen Ermenistan güçlerini vurdu #1

    Görüş Bildir