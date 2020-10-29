Azerbaycan, ateşkesi delen Ermenistan güçlerini vurdu

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

TANKLAR, TOPLAR VE FÜZE SİSTEMLERİ VURULDU

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdi-Video

CEPHE HATTI, AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.