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    Azerbaycan ordusu, çok sayıda Ermenistan askerini öldürdü

    Azerbaycan ordusu, cephede direniş gösteremeyerek kaçmaya çalışan Ermenistan askerlerini etkisiz hale getirdi.
    • İHA
    • 28.10.2020 - 21:52
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    Azerbaycan ordusu, çok sayıda Ermenistan askerini öldürdü

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

    AZERBAYCAN, İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin cepheden kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Bakanlık, Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

    Azerbaycan ordusu, çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdi- İZLE

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