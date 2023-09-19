Azerbaycan Ordusu Ermeni birliklerini yerle bir ediyor! Operasyondan yeni görüntüler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, antiterör operasyonu kapsamında, Azerbaycan ordusunun isabetli atışlarıyla Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birliklerine ait sonraki uzun süreli ateş noktaları ve askeri objelerin imha edildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Azerbaycan ordusu atağa geçti! Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı. Azerbaycan ordusu, Ermeni provokasyonlarının devam ettiği Karabağ'ı temizlemek adına operasyon başlattı. İnsani koridor oluşturuldu Operasyonda sivil yerleşim yerlerinin hedefte olmayacağı vurgulanırken, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin baz alınacağı aktarıldı. Bir diğer yandan Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni halkının güvenli tahliyesi için insani koridor oluşturduğunu da duyurdu. Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerini vurdu Karabağ'da hararetli anlar yaşanırken, dünyada büyük yankı uyandıran operasyondan görüntüler ise gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da askeri tesislerin imha anının yeni görüntülerini paylaştı. Azerbaycan ordusunun isabetli atışlarıyla Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birliklerine ait sonraki uzun süreli ateş noktaları ve askeri objelerin imha edildiğini açıkladı.

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