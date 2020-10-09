Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda, Ermeni askerleri araçlarını bırakıp kaçtı. Azerbaycan ordusu, el koyduğu araçları kullanmak üzere boyadı.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'ın el koyduğu topraklarını almak üzere Dağlık Karabağ'da başlattığı harekatları sürdürüyor.

Uluslararası hukuku çiğneyerek Azerbaycan topraklarında insanlık suçu işleyen Ermenistan, cephedeki zayıflığı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın, Ermeni işgalinden kurtarmak üzere girdiği topraklarında elde ettiği başarı ve Ermeni askerlerine verdiği korku, Ermeni ordusunun geri çekilmesine sebep olmuştu.

ARAÇLARINI TERK EDİP KAÇTILAR

Ermeni askerler, Azerbaycan ordusu karşısında korkarak zırhlı askeri araçlarını ve mühimmatlarını terk edip kaçtı.

AZERBAYCAN ORDUSU, GANİMETİ ALDI

Geriye kalan ganimete ise Azerbaycan ordusu el koydu. Azerbaycan askerleri tarafından boyanarak tekrar kullanıma hazır hale getirilen zırhlı araçlar, ordunun ekipmanları arasına katıldı.

Azerbaycan ordusu, Ermenilerin terk edip kaçtığı ganimete el koydu VİDEO



BAKANLIK VİDEO YAYINLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde, kendi topraklarını Ermeni işgalinden kurtaran askerlerin, zırhlı araçları boyadıkları görülüyor.