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    Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.
    • AA
    • 23.07.2020 - 00:28
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    Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Cephe hattında Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı (İHA), Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.

    AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI AÇIKLADI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

    Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

    Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.

    Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü #1

    Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü #2

    Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü #3

    Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü #4

     

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