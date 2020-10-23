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    Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği'ni kullanarak ilerliyor

    Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği'ni kullanarak ilerliyor

    İşgal altındaki topraklarını geri almaya başlayan Azerbaycan ordusu, Ermeni askerleri hilal taktiği ile çembere alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 09:30
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    Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’daki ilerleyişini sürdürüyor.

    Adım adım zafere ilerleyen Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği'ni kullandığı operasyonlar ile işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

    Azerbaycan'ın saldırıları karşısında direnemeyen Ermeni askerler ise bölgelerden kaçarak geri çekiliyor.

    KURTARILAN BÖLGELER

    Murovdağ, Talış, Sukovuşan, Fuzuli, Hadrut, Cebrayıl, Zengilan, Kollokışlag, Baharlı, Agbend, Hudaferin.

    Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği ni kullanarak ilerliyor #1

    Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği ni kullanarak ilerliyor #2

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