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    Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ’a dikti

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine Türk bayrağı dikti.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 20:01
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 20:03
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    Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ’a dikti

    Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye’yi unutmadı.

    Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ’da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye’ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.

    "GARDAŞIMIZ TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNE TÜRK BAYRAĞI KARABAĞ'A DİKİLİR"

    Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikilir” ifadelerini kullandı.

    Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ’a dikti VİDEO

    Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ’a dikti #1

    Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ’a dikti #2

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