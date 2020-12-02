Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ı uğrattığı zarar belli oldu

Etkili operasyonlar sonucu ağır zayiat veren Ermenistan'ın zararı 4.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'den 10 Kasım’a kadar gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla, işgalci Ermenistan'a büyük kayıplar verdirdi.

Sahadaki başarısını masada anlaşmayla taçlandıran Bakü, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitabında uzmanlara askeri teçhizatların fiyatının hesaplanması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nden (UNEC) bilim insanları, operasyonun Ermenistan'a ne kadara mal olduğunu hesapladı.

4.8 MİLYAR DOLAR ZARAR

Ermenistan ordusuna ait tahrip edilen ve ele geçirilen askeri teçhizatın değeri tespit edildi. Aliyev'in "Büyük Vatan Savaşı" olarak adlandırdığı operasyon, Ermenistan'a 4.8 milyar dolara mal oldu.

ERMENİSTAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusunun çekildiği söz konusu illere Azerbaycan ordusu yerleşti.

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