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- Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler
Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler
Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi.
- İHA
- 25.10.2020 - 14:25
Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar başarıyla devam ediyor.
Azerbaycan ordusu adım adım ilerleyerek, Ermenistan ordusunun bulunduğu bölgelerde kontrol sağlıyor.
KURTARILAN KÖYLER PAYLAŞILDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gubadlı bölgesinde işgalden kurtarılan köylerin görüntülerini yayınladı.