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    Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler

    Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 14:25
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    Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler

    Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar başarıyla devam ediyor.

    Azerbaycan ordusu adım adım ilerleyerek, Ermenistan ordusunun bulunduğu bölgelerde kontrol sağlıyor.

    KURTARILAN KÖYLER PAYLAŞILDI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gubadlı bölgesinde işgalden kurtarılan köylerin görüntülerini yayınladı.

    Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler #1

    Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler #2

    Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler #3

    Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler #4

    Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde kurtardığı köyler #5

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