Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan, sivilleri silahlandırıyor Karabağ için dün başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor" ifadelerini aktardı.

İHA

Azerbaycan ordusu, Karabağ için yeniden atağa geçti!

Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Azerbaycan ordusu, Ermeni provokasyonlarının devam ettiği Karabağ'ı temizlemek adına operasyon başlattı.

Operasyonda sivil yerleşim yerlerinin hedefte olmayacağı vurgulanırken, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin baz alınacağı aktarıldı.

Siviller tahliye edildi

Bir diğer yandan Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni halkının güvenli tahliyesi için insani koridor oluşturduğunu da duyurdu.

Dün başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ederken, bir yeni gelişme daha yaşandı.

"Ermeni Silahlı Kuvvetleri çatışmayı sivil yerleşim yerlerine çekmeye çalışıyor"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Ermenilerin çatışmayı yerleşim yerine çekmeye çalıştığını vurguladı.

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)