Azerbaycanlı askeri doktorlar Ermeni kadını sahip çıktı! Yaralı kadın ameliyat edildi Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycanlı askeri doktorlar Ermeni kadını ameliyat ettiği anları paylaştı.

AA

Azerbaycan, 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasında ve Ermenistan'ın taahhüdünde yer aldığı üzere Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak ve yasa dışı silahlı grupları temizlemek için antiterör operasyonu başlattı.

1 günde başarıya ulaşan operasyon

2020'de 44 gün süren savaştan sonra antiterör operasyonu sadece 1 günde başarıya ulaştı.

1 günlük operasyon sonucu bölgedeki silahlı gruplar, silah bırakmayı ve bölgeyi terk etmeyi kabul etti.

Böylelikle, 3 yıldır provokasyonlarını devam ettiren ve Karabağ'ın merkezine sıkışmış, Hankendi, Hocalı, Ağdere ve Şuşa çevrelerinde konuşlu Ermeni güçleri ikinci kez mağlup oldu.

Ermeni kadın Azerbaycan'a ait askeri hastanede tedavi edildi

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından, Azerbaycanlı askeri doktorların Ermeni kadına sahil çıktığı anlara yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın Hocavend bölgesinde kimlik bilgileri açıklanmayan yaralı Ermeni kadın, çevrede bulunan Azerbaycan askerlerine gelerek onlardan yardım istedi.

Bunun üzerine Azerbaycanlı askerler, yaralı kadını Azerbaycan'a ait bir askeri hastaneye kaldırdı.

Ameliyata dair görüntüler paylaşıldı

Yaralı kadın, hastanede Azerbaycanlı askerlerce ameliyat edildi.

Kadının durumunun iyi olduğu belirtilerek, ameliyata ait görüntüler medyayla paylaşıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)