Azerbaycan yıllar sonra Laçın'ı geri aldı

Ermenistan tarafından işgal edilen Laçın şehri yıllar sonra Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük" dedi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtardığı Laçın şehrini geri aldı.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı.

Laçın ve köyleri, 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edildi...

İşgalin ardından bölgeye Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirildi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildiri gereği, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti.

Azerbaycan yolu erken tamamladı

32 kilometrelik yol planlanandan daha erken tamamlanmasıyla bölgedeki Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanmaya başlayacak.

Yeni yolun güvenliğini ise geçici olarak Rus unsurlar sağlayacak.

Bakü yönetiminin kontrolüne geçti

Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan ayrılan Rus birlikleri ve Ermeni nüfusun ardından bu bölge Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

"Mutluluk duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiride ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan’a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir."

Türk bayrağı açıldı

Askerler tarafından şehrin girişine ve çeşitli bölgelerine Azerbaycan bayrağı dikildi.

Öte yandan Azerbaycan Özel kuvvetler personeli bölgede Türk bayrağı açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Azerbaycan yıllar sonra Laçın'i geri aldı VİDEO



"Yaşasın Azerbaycan"

Görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçın kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan." ifadelerini kullandı.

"Biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük"

Bir açıklama da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullan