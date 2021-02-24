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    Azerbaycan'da 30 araç, buzlanma nedeniyle zincirleme kazaya karıştı

    Buzlanmanın yol açtığı feci kazada onlarca araç birbirine girdi. Ortaya çıkan manzara, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 11:46
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    Azerbaycan'da 30 araç, buzlanma nedeniyle zincirleme kazaya karıştı

    Azerbaycan’da kar yağışı sonrası soğuk hava nedeniyle yaşanan buzlanma kazaya davetiye çıkardı.

    Bakü-Kazah Rayonu yolunda buzlanma sebebiyle 30 araç zincirleme kazaya karıştı.

    KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKAN TABLO

    Azerbaycan basını, kazada yaralanan olup olmadığına dair bilginin bulunmadığını aktardı.

    Görüntülerde, birbirine çarpan araçların korkunç kazada aldığı ağır hasarlar görülüyor.

    Azerbaycan'da 30 araç, buzlanma nedeniyle zincirleme kazaya karıştı ViDEO

    Azerbaycan da 30 araç, buzlanma nedeniyle zincirleme kazaya karıştı #1

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