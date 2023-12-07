Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA

Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkez üssü Hazar Denizi

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5.6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Bakü'de de hissedildi

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)