Ermenistan ordusunun 7 bin 500 personelle askeri tatbikat yapma kararının ardından Azerbaycan da 10 bin asker, 100 tank, 30 askeri havacılık aracı ve Türk İHA'larıyla tatbikat düzenledi.

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'daki hezimetinin ardından 7 bin 500 asker ile tatbikat kararı aldı.

Buna karşılık olarak Azerbaycan ordusu da 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı.

TÜRK İHA'LARIYLA TATBİKAT

Azerbaycan ordusu; 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye’den alınan İHA’lar tatbikat düzenledi.

SAVAŞA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi.” denildi.

Azerbaycan’da askeri tatbikata başlandı VİDEO





























