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Azerbaycan’da askeri tatbikata başlandı
Ermenistan ordusunun 7 bin 500 personelle askeri tatbikat yapma kararının ardından Azerbaycan da 10 bin asker, 100 tank, 30 askeri havacılık aracı ve Türk İHA'larıyla tatbikat düzenledi.
- DHA
- 16.03.2021 - 10:15
- Güncelleme : 16.03.2021 - 10:33
Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'daki hezimetinin ardından 7 bin 500 asker ile tatbikat kararı aldı.
Buna karşılık olarak Azerbaycan ordusu da 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı.
TÜRK İHA'LARIYLA TATBİKAT
Azerbaycan ordusu; 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye’den alınan İHA’lar tatbikat düzenledi.
SAVAŞA HAZIRLIK EĞİTİMİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi.” denildi.
Azerbaycan’da askeri tatbikata başlandı VİDEO