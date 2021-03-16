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    Azerbaycan’da askeri tatbikata başlandı

    Ermenistan ordusunun 7 bin 500 personelle askeri tatbikat yapma kararının ardından Azerbaycan da 10 bin asker, 100 tank, 30 askeri havacılık aracı ve Türk İHA'larıyla tatbikat düzenledi.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 10:33
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    Azerbaycan’da askeri tatbikata başlandı

    Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'daki hezimetinin ardından 7 bin 500 asker ile tatbikat kararı aldı.

    Buna karşılık olarak Azerbaycan ordusu da 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı.

    TÜRK İHA'LARIYLA TATBİKAT

    Azerbaycan ordusu; 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye’den alınan İHA’lar tatbikat düzenledi.

    SAVAŞA HAZIRLIK EĞİTİMİ

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi.” denildi.

    Azerbaycan’da askeri tatbikata başlandı VİDEO

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