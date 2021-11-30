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    Azerbaycan'da askeri tatbikatta helikopter düştü

    Sabah saatlerinde askeri helikopter kazası meydana geldi. Bakü'den olayla ilgili açıklama yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.11.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 11:55
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    Azerbaycan'da askeri tatbikatta helikopter düştü

    Azerbaycan'da tatbikat sırasında kaza yaşandı.

    Ülkenin Devlet Sınır Hizmeti kurumuna ait askeri helikopter düştü. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

    TATBİKAT SIRASINDA KAZA

    Kurumdan yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 sularında Devlet Sınır Hizmeti'ne ait askeri helikopter, eğitim uçuşları sırasında Hızı Rayonu'nda düştü." denildi.

    Kazanın, Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği aktarıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yetkililerin, kazanın yaşandığı bölgeye ulaştığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    Azerbaycan da askeri tatbikatta helikopter düştü #1

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