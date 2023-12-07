Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminin tarihi belli oldu: 7 Şubat 2024 Seçimlerin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da sandıkların bu kez bir yıl erken kurulmasına karar verildi.

AA

Azerbaycan'da seçim tarihi belirlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılacağını duyurdu.

Aliyev'in imzaladığı kararnamede, Anayasa'nın 101. maddesinin 1. kısmına dayanarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nun 179. maddesine uygun olarak karar alındığı belirtildi.

7 Şubat 2024'te yapılacak

Aliyev'in erken seçim ilan ettiği belirtilen kararnamede, Merkezi Seçim Komisyonunun erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te ve Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı yer aldı.

Seçimler öne çekildi

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi talimatını verdi.

Azerbaycan-Ermenistan barış süreci

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile yürütülen barış sürecinde bir belge üzerinde anlaşılması gerektiğini belirterek, "Somut sonuçlar için diyaloğa hazırız." dedi.

"Bizler, bir daha Ermenistan'la savaşın yaşanmamasını istiyoruz." ifadesini kullanan Aliyev, şöyle devam etti:

Ermenistan rövanş peşinde olmayacağını teyit etmeli. Erivan tarihe geçen 'Dağlık Karabağ' mevzusunu unutmalı ve sınırlarını belirlenmesi sürecini başlatmalıdır.

"Karabağ'ı terk eden Ermeniler, evlerine geri dönebilir"

Aliyev, "Karabağ'dan ayrılan Ermenilerle ilgili "Karabağ bölgesini terk eden Ermeniler evlerine geri dönebilir. Bu evleri güvenli şekilde koruyoruz." şeklinde konuştu.

Erivan yönetimine seslenen Aliyev, "Ermenistan yönetimi de zamanında bu ülkeyi (Ermenistan'ı) terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Azerbaycanlı için aynı tutumu sergilemeli." diye ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)