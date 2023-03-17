Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları başladı Azerbaycanlılar 10 günlük Nevruz Bayramı tatilinde su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günlerde farklı ritüellerini yapıyor.

Azerbaycan'da kutlamaların adresi, Bakü'nün Surahanı ilçesindeki tarihi Ateşgah Mabedi oldu.

Bakülüler, Ateşgah'ta düzenlenen kutlama etkinliklerine akın etti.

Etkinlikte çeşitli müzik grupları sahne aldı, kurulan stantlarda yöresel yemekler, kıyafetler ve el sanatları tanıtıldı.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen yöresel kıyafetli sanatçıların müzik ve dans gösterileri, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in atışmaları ilgiyle izlendi.

27 Mart'a kadar resmi tatil

Cambazların heyecan verici gösterileri kutlamalara renk kattı. Etkinlikte kılıç kalkan gösterileri ile çeşitli spor müsabakaları da yapıldı. Nevruz dolayısıyla 27 Mart'a kadar resmi tatil ilan edilen ülkede kutlamalar, tatil boyunca sürecek.

Azerbaycanlılar, nevruzu çeşitli adetlerle kutluyor. Nevruz etkinliklerine bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, "su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası" dedikleri günlerde farklı ritüeller yapıyor.

Nevruz adetleri

"Su çarşambası"nda evin etrafına çeşme suyu serpilirken "ateş çarşambası"nda mahallelerde ateşler, evlerde de evin her ferdi için birer mum yakılıyor.

"Rüzgar çarşambası"nda da benzer etkinliklerle kutlamalar sürdürülürken en önemli kutlama "toprak çarşambası"nda yapılıyor.

"Toprak çarşambası"nda mahallelerde büyük ateşler yakılırken evlerde de yöresel tatlı ve yemeklerden oluşan sofralar kuruluyor.

Ateşten atlamak ve atlarken "Ağırlığım, uğurluğum odda kalsın." demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak ve horoz dövüştürmek, nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.

Azerbaycan'da bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan "semeni", Nevruz'un en önemli sembolü kabul ediliyor.

Toprağın yeşermesiyle hayat ve bereketin de sembolü olan semeninin nevruzdan bir ay önce hazırlanmasına başlanıyor ve bir ay içinde yeşeren çim, etrafına kırmızı kurdele bağlanarak evlerde masaların ortasına konuluyor.