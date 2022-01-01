Azerbaycan'da yılbaşı kutlamaları: 2022 Şuşa Yılı ilan edildi

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle 'merhaba' derken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 2022'nin 'Şuşa Yılı' ilan edildiğini açıkladı.

Cadde ve meydanların günler öncesinden rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de yeni yıl coşkusu yaşandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayan gösteri ile Azerbaycanlılar, yeni yıla birlikte girmenin heyecanını yaşadı.

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2022 YILI ŞUŞA YILI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Aliyev konuşmasında, ülkesinin 2021'deki başarılarından bahsederek komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye ile ilişkilerine de değinen Aliyev, "Türkiye ile bu yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye-Azerbaycan ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine yükseltildi. Aslında ilişkilerimiz müttefik ilişkisiydi fakat resmen onaylandı. Tabii ki bu beyannamenin Şuşa'da imzalanmasının özel anlamı var." dedi.

Aliyev, 2022'de Şuşa'nın 270. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "Şuşa, 1752'de Karabağ hanı Penahali Han tarafından kuruldu ve biz yeni yılda kentin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Şanlı tarihini göz önünde bulundurarak ve Şuşa'nın imarını hızlandırmak amacıyla yeni yılı 'Şuşa yılı' ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

2021'in Azerbaycan için başarılı geçtiğini, 2022'nin de başarılı olacağına inandığını vurgulayan Aliyev, "Ülkedeki birlik, beraberlik ve güzel ortam bize bu gerçeği sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her zaman Azerbaycan'ın çıkarlarını gözeteceğim, ülkemizin kapsamlı kalkınması, askeri gücünün artırılması, vatandaşların daha iyi yaşaması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.