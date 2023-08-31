Azerbaycan’dan Karabağ'daki Ermenilere yardım tırı Azerbaycan'dan Karabağ’da yaşayan Ermeniler için Bakü’den gönderdiği yardım tırları, Rus güçlerin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor.

DHA

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulan ve tarihi bir mücadele ile geri aldığı Karabağ'da sorun devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan'a giden ve gelen Karabağlı Ermenilere ait Laçin-Hankendi yolunu, Ermenistan'dan Azerbaycan'a ateş açılması ve kaçak eşya taşıyan araçların kullanılması sebebiyle kısmi olarak kapattı.

Yol, sivillerin kullanımına açık olmasına rağmen ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Ermenistan ise yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani krizle yüz yüze kaldığını iddia ediyor.

Karabağ'daki Ermenilere yardım tırı

Azerbaycan ise Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor. Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeniler için Bakü’den 29 Ağustos’ta yola çıkardığı gıda yardımı yüklü tırlar ise Rus güçlerin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor. Görevliler ise yoldaki çadırlarda konaklıyor.

2 gündür kontrol noktasında bekleyen tırların bulunduğu alana bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, diplomatlar, 50 ülkeden ve uluslararası şirketlerden 60 şirketin temsilcileri geldi.

"Sorumluluk rejimindir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, “Azerbaycan, bu un ve unlu mamulleri Azerbaycan Kızılay’ı aracılığıyla Karabağ'daki Ermenilere ulaştırıp sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Ne yazık ki, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler bunu reddediyor, kabul etmiyorlar.

Bu iyi niyetin reddedilmesini ırkçılık olarak değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda gördüğümüz bu yol Ağdam-Hankendi yolunun bir parçası. Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının ardından bu yolların genişletilmesi ve yeni yolların inşası sağlandı.

Ağdam-Hankendi yolu ile istenilen yükler Hankendi’ye çok kısa sürede teslim edilebilir. Ama gördüğünüz gibi Ermeniler bunu reddediyorlar. Ermenilerin bunu kabul etmeme sorumluluğu, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından oluşturulan ve halen desteklenen yasa dışı rejime aittir.” dedi.

"Gri bölgenin varlığını asla kabul etmiyoruz"

Hacıyev, “Ama şunu bilsinler ki Azerbaycan kendi topraklarında herhangi bir gri bölgenin varlığını asla kabul etmeyecektir. Hiçbir insani bir kriz söz konusu değil. Bu amaçlı teatral bir oyundur. Bunu bilinçli olarak insani sorunlar adı altında uluslararası topluma sunmak istiyorlar. Eğer bir ihtiyaç söz konusu ise Ağdam-Hankendi yolu açık.” ifadelerini kullandı.

Hacıyev, “Ağdam-Hankendi yolunun açılmasının ardından Azerbaycan gümrük mevzuatına uyularak Laçin-Hankendi yolunun da açılması sağlanabilir. Azerbaycan'ın bu iyi niyetini kabul etmemenin ırkçılık olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Yani Azerbaycan'ın gönderdiği unlu ürünleri Azerbaycan'da kullanıldığı ve Azerbaycan tarafından sağlandığı için kabul etmiyorlar.” diye konuştu.