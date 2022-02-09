Azerbaycan'dan Türkiye’ye 170 milyon metreküplük doğalgaz ihracı

Ankara'nın talebine yanıt veren Bakü, günlük 5 milyon metreküp seviyesinde tedarik gerçekleştiriyor.

İran'ın geçtiğimiz ay teknik arıza gerekçesiyle doğalgaz akışını kesmesinin ardından BOTAŞ, sanayide gaz kısıntısı uygulamaya başlamış, uygulama bir süre sonra kaldırılmıştı.

Geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunmasıyla birlikte doğalgaz ihracı başladı.

TÜRKİYE'YE DOĞALGAZ İHRACI

Bloomberg’ün aktardığına göre, Azerbaycan, Türkiye’ye 170 milyon metreküplük "acil durum gazı" ihraç ediyor.

Ocak ayının son haftasında başlayan ve şubat sonuna kadar süreceği belirtilen söz konusu tedarikin, günlük 5 milyon metreküp seviyesinde olduğu kaydedildi.

AZERBAYCAN'IN AÇIKLAMASI: ARTIRACAĞIZ

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'ye doğalgaz ihracatını artıracaklarını belirtmişti.

Ahmedov, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ithalatıyla ilgili teknik sorunların neden olduğu geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu söylemişti.

"MEVCUT OLANAKLAR SEFERBER EDİLEREK..."

Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildiğini kaydeden Ahmedov, "Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadesini kullanmıştı.