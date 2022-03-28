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- Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti
Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti
Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov, 84 yaşında hayatını kaybetti.
- AA
- 28.03.2022 - 02:52
Bakü'de 1938'de doğan Mutallibov, 1989'da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığına getirilmiş, Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edince de ülkeyi yönetmeyi sürdürmüştü.
BAĞIMSIZ AZERBAYCAN'IN İLK CUMHURBAŞKANI OLDU
Mutallibov, 8 Eylül 1991'de yapılan seçimi kazanarak bağımsız Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 6 Mart 1992'de görevini bırakan Mutallibov, Rusya'ya gitmişti.
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
2012'ye kadar Rusya'da yaşayan Mutallibov ülkesine dönmüş ve siyasetle uğraşmayacağını açıklamıştı.
Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.