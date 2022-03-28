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    Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti

    Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov, 84 yaşında hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.03.2022 - 02:52
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    Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti

    Bakü'de 1938'de doğan Mutallibov, 1989'da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığına getirilmiş, Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edince de ülkeyi yönetmeyi sürdürmüştü.

    BAĞIMSIZ AZERBAYCAN'IN İLK CUMHURBAŞKANI OLDU

    Mutallibov, 8 Eylül 1991'de yapılan seçimi kazanarak bağımsız Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 6 Mart 1992'de görevini bırakan Mutallibov, Rusya'ya gitmişti.

    BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

    2012'ye kadar Rusya'da yaşayan Mutallibov ülkesine dönmüş ve siyasetle uğraşmayacağını açıklamıştı.

    Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

    Azerbaycan ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti #1

    Azerbaycan ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti #2


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