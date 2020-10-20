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    Azerbaycan'ın kamikaze İHA'ları, Ermeni hava savunma sistemini imha etti

    Ermenistan'ın fırlatma ve radar sistemleri hava operasyonları ile etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 11:39
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 11:39
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    Azerbaycan'ın kamikaze İHA'ları, Ermeni hava savunma sistemini imha etti

    Azerbaycan ordusu, İnsansız Hava Araçları ile (İHA) Ermenistan ordusuna karşı operasyonlarını başarıyla yürütüyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor.

    HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VURULDU

    Son görüntülerde, kamikaze İHA'ların Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerini imha ettiği görüldü.

    Operasyon kapsamında fırlatma sistemi ve radar imha edildi.

    Azerbaycan ordusunun kamikaze İHA'ları Ermeni hava savunma sistemini imha etti ViDEO

    Azerbaycan ın kamikaze İHA ları, Ermeni hava savunma sistemini imha etti #1

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