Azerbaycan'ın Türkiye şartı kabul edilmemişti: Görüşmeye katılmama kararı alındı Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.

AA

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yapan İspanya'nın ev sahipliğinde Granada'da düzenlenecek 3. AST toplantısının ana gündem maddelerinden birini Azerbaycan ve Ermenistan'dı.

İspanya Başbakanlık ve AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi kaynaklarından alınan bilgilerde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın katılmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

Kardeş ülke görüşmelerde Türkiye'yi de istedi

Aynı kaynaklar, AB'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümünde "arabulucu olmak istemediğini, sadece kalıcı, adil, ulusal egemenlikleri koruyan ve uluslararası hukuka uygun bir barışı teşvik etmek istediğini" savunmuştu.

Planlanan toplantıya Azerbaycan, Türkiye'nin de katılmasını şart koştu.

Azerbaycan kararını paylaştı

Ancak bu talep kabul görmedi.

Bunun üzerine Azerbaycan'dan bir hamle geldi.

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldığını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)