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Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu
Azerbaycanlı asker, Ermenistan işgalinde kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisenin tepesine çıkıp ezan okudu.
- İHA
- 19.11.2020 - 13:01
- Güncelleme : 19.11.2020 - 13:28
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı.
TEPESİNE ÇIKTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisenin tepesinde Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü.
Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken, hızla yayıldı.
Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu ViDEO