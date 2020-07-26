Hazırlanan videoda, Türkiye'nin verdiği desteğin gururlandırdığı belirtildi.

Türkiye, Ermenistan'ın saldırılarına karşı ilk dakikadan itibaren Azerbaycan'ın yanında durdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Ermenistan aklını başına toplasın, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." diye konuştu.

"CAN GARDAŞLARIMIZA CANIMIZ FEDA"

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gence Gençlik Kolu üyeleri, Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan'a yönelik saldırısı üzerine Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'a verdiği destekle gurur duyduklarını dile getiren bir teşekkür videosunu Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu da YAP Gence Gençlik Kolu üyelerinin, Azerbaycan'a yönelik sevgisi, dikkati ve desteği için kendisine teşekkür ettiği videoyu kendi Twitter hesabından paylaşarak "Can gardaşlarımıza canımız feda" yorumunu yaptı.

Azerbaycanlı gençlerden, Türkiye'ye teşekkür mesajı ViDEO

ERMENİSTAN, 12 TEMMUZ'DA SALDIRDI

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.