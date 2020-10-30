Azerbaycanlı subay annesinin vefat haberini cephede aldı

Azerbaycan ordusunda subay olarak göreve yapan Rövşen Ceferov, Berde’nin Karayusuf köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden annesinin ölüm haberini cephede öğrendi.

Ermenistan, salı günü Azerbaycan’ın Berde kentine saldırı düzenlemiş, saldırıda 21 sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Azerbaycan ordusunda subay olan Rövşen Ceferov'un annesi Ofelya Ceferov da vardı.

"BÖLÜK KOMUTANIM EVE GİTMEMİ SÖYLEDİ"

Cephedeyken annesinin haberini aldığını belirten Caferov, ”Allah bütün şehit olanlara rahmet eylesin. Ermeni şerefsizleri sivil halkı rahat bırakmıyor. Ben Azerbaycan ordusunda askerim, bölük komutanım beni arayarak eve gitmemi söyledi. Ben kendi silah arkadaşlarımın burada olduğunu, onları bırakamayacağımı söyleyerek ve gitmek istemediğimi söyledim ama komutanım sert bir şekilde bana gitmemi emretti. Üçüncü kez sert bir şekilde söylediği zaman ben de mecburen gittim. Birliğimden çıktıktan sonra beni yeniden arayarak hastaneye gitmemi istedi. Komutanıma bana açık bir şekilde söylemesini istedim ama bana yine hastaneye gitmemi söyledi. Hastaneye gittiğimde köydeki komşularımızı hastanenin önünde gördüm. Onlara ne olduğunu sorunca benden içeri geçmemi ve annemin içeride olduğu söylediler. İçeriye zorla da olsa girdim ve annemin cansız bedenini gördüm. Başından şarapnel parçasının gelmesi sonucu başından yaralandığını gördüm. Annem evimizin bahçesinde tavukları yemlerken patlama sesini duymuş ama ne olduğunu bilmemiş. Onun için kaçamamış bile ve yanına düşen misket bombasının patlamasıyla başından yaralanarak hayatını kaybetti.” diye konuştu.