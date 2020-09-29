Ermenistan'ın saldırıları sonrası orduya katılan Azeri gençler, cepheye doğru yola çıktı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil yerleşimleri vurmasıyla, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan gerilim yeniden tırmandı.

Saldırı sonrası karşı harekat başlatan Azerbaycan, Ermeni mevzilerini tek tek imha etmeye başlarken, bir yandan da ülkede seferberlik ilan etti.

Azerbaycanlılar orduya katılan askerleri alkışlarla uğurladı VİDEO

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Binlerce Azerbaycanlı orduya katılmaya başladı. Başvurularını kısa sürede tamamlayan gençler cepheye doğru yola çıktı.

Başkent Bakü'den cepheye doğru yola çıkan bir kafile ise alkışlarla ve sevgi gösterileriyle uğurlandı.