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    Azov taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı

    Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’daki savaşta 1.351 Rus askerinin öldüğü yönündeki açıklamasını yalanlayan Azov taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 09:15
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    Azov taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun üzerinden 1 ay geçti…

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 1.351 Rus askerinin çatışmalar sırasında öldüğü belirtilmişti.

    Ukrayna tarafı bu rakamları inandırıcı bulmazken, rakamın 14 bini aştığı savunulmuştu. Son açıklamaların ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na bağlı Azov Taburu’ndan ise konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    ÖLEN RUS ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

    İnsansız hava araçları ile çekilen görüntülere göre, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çatışmalarda çok sayıda Rus askerinin öldürüldüğü dikkat çekti.

    Azov taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı VİDEO

    Sık sık Rus ordusuna verilen zararın görüntülerini yayınlayan Azov Taburu, Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerine ait yerde yatan onlarca cansız bedenin görüntülerini yayınladı.

    RUS ORDUSUNUN RAKAMLARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

    Askerlerin cansız bedenleri, ana cadde ve ara sokaklara saçıldı. Azov taburu bu görüntüler ile Rus ordusunun rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

    Azov taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı #1

    Azov taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı #2


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