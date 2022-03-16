Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 21 gün geride kaldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Mariupol ve Donbass Bölgesi başta olmak üzere kritik yerlerde Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere saldırılarına devam ediyor.

RUS TANKININ İMHA ANI

Azov Taburu, Mariupol'de Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.

1 ASKERİN ÖLDÜĞÜ, DİĞERİNİN YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ

Görüntülerde tamamen parçalanan tankın içinde bulunan Rus askerlerinden birinin öldüğü, diğerinin ise yaralı şekilde yerde sürünerek kaçmaya çalıştığı dikkat çekti.

Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı VİDEO

KHARKIV ŞEHRİNDE RUS ASKERLERİNE YAPILAN SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI

Öte yandan Ukrayna ordusundan da Rus askerlerini taşıyan araca yapılan başka bir saldırının havadan ve karadan görüntülerini yayınladı.

Kharkiv şehrinde yerleşim yerinden geçen Rus askerleri, beklemedikleri bir saldırıya uğruyor. Askeri aracın önünde pusu kuran bir Ukraynalı asker, kendisine yaklaşan Ural-4320 tipindeki askeri araca bombalı saldırı gerçekleştiriyor.

Yerleşim yerinden geçerken bir anda saldırıya uğrayan aracın şöförü yolun ilerisinde şeritten çıkıyor ve aracın kontrolünü kaybediyor. Pusu anında yoldan geçen vatandaşlar ise panik halinde sağa sola kaçıştı.

Ukrayna'nın Kharkiv'de Rus askerlerini taşıyan araca düzenlediği saldırı anı VİDEO