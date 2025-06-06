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AA

Suriye’de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı.

Başkent Şam’daki tarihi öneme sahip Emevi Camisi'ne bayram namazı için binlerce kişi akın etti.

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE SAF TUTULDU

Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazını kılan cemaat, tekbirler eşliğinde saf tuttu.

Çeşitli illerden Emevi Camisi'ndeki bayram namazına katılanlar, ülkenin selameti ve huzuru için dua etti.

KAYBETTİKLERİ YAKINLARINI ANDILAR

Diğer illerde de binlerce kişi, bayram namazının ardından kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve kurban kesimhanelerine gitti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşar Esad rejiminin giren iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdüğünü açıklamıştı.