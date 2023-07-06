Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarını, DAEŞ'in ortaya çıkışını ve Brexit'i öngören Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılı için pek çok kehanette bulundu. "Balkanların Nostradamusu", gelecek yıl deprem, yangın ve sel gibi çok sayıda felaket yaşanacağını tahmin etti. Baba Vanga’ya 2024’te kansere hastalığına çözüm bulunacak.

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Dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga’nın, 2024 kehanetleri ortaya çıktı…

Rumen medyasında derlenen kehanetler, bir yandan umutları söndürdü, diğer yandan heyecanlandırdı.

Dünya büyük bir dönüşüme girecek

Baba Vanga'ya göre 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüm içine girecek.

Kahin, gelecek yıl kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacağını öngördü.

Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Bu bilgisayarlar, benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar ve veri analizleri gerçekleştirebilecek.

Putin'e suikast

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağını öne süren kahin, Avrupa'daki aşırılık yanlılarınca terör saldırılarının artacağını öngördü.

Ekonomik kriz

Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını da tahmin etti.

“Balkanların Nostradamusu", bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.

Trump, gizemli bir hastalığa yakalanacak

Baba Vanga, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2024'te kendisini sağır edecek ve beyin travmasına neden olacak gizemli bir hastalığa yakalanacağını tahmin etti.

2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin eden Baba Vanga, bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceğini ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Kahine göre bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.

Tıpta önemli gelişmeler: Kansere çözüm bulunacak

Baba Vanga’nın 2024 yılı için umutlu tahminleri de oldu.

Ona göre tıp biliminde önemli adımlar atılacak.

Daha önce tedavisi mümkün olmadığı düşünülen hastalıklar için yeni tedaviler ve çareler geliştirilecek.

Baba Vanga, Alzheimer hastalığının tedavisinde, bu zayıflatıcı durumdan mustarip milyonlarca insana umut verecek büyük bir gelişme olacağını öngördü.

Baba Vanga, 2024'ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.

Doğal afetler...

Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti.

Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını düşünen Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı.

Kahin ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.

Rusya, Çin ve Hindistan birleşecek

Baba Vanga, "güçlü bir ejderhanın" gezegeni ele geçireceğini, bunların da Rusya, Çin ve Hindistan olacağını, hatta üzerinde 100, 5 ve bir sürü sıfır rakamı bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanılacağını açıkladı.

Ünlü kahine göre insanlık, önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracak.

"Yağ çağı" bitiyor

Geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Barack Obama’nın ABD başkanlığını tahmin eden Baba Vanga’nın 2024 yılı için öne attığı kehanetlerden biri de “yağ çağının” sona erecek olması…

1911’de dünyaya gelen ve 1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren Baba Vanga’nın “yağ çağı” olarak ifade ettiği sözün petrol olduğu yorumu yapıldı.

Bazı uzmanlar, 2024 yılında yenilenebilir enerjilere ağırlık verilebileceğini iddia etti.

Kum fırtınası kör etti, geleceği görmeye başladı

1911’de doğan Baba Vanga, 12 yaşında yaşanan bir kum fırtınası yüzünden kör kaldı.

Fakat Baba Vanga’nın bu kaybı yeni bir yeteneğin de önünü açtı.

Baba Vanga, iddiaya göre “gelecekle ilgili sesler” duymaya başladı.

Baba Vanga’nın sözlerini yorumlayan uzmanlar, ünlü kahinin birçok şeyi yıllar öncesinden bildiğini belirtirken, ünlü kahinin kehanetlerinin 5079 yılına kadar devam etmesinin mümkün olduğuna inanıyor.

2023 kehanetleri

Öte yandan Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri de çok konuşuldu.

Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri arasında nükleer bir felaket uyarısı yer alıyor.

Daha önce Çernobil felaketini bilen Vanga'nın 2023 yılında nükleer bir santralin patlaması sonucu oluşabilecek felaket konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Vanga'nın bu kehaneti akıllara Putin'in nükleer tehdidinin ve Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni getirdi.

Putin'in ilhak kararının ardından Zaporijya Rusya'ya bağlanmış, uzmanlar bölgedeki nükleer tehlikeye dikkat çekmişti.

Özellikle nükleer endişelerin arttığı ve Ukrayna'da olası bir felakete karşı halka iyot tabletleri dağıtıldığı bir dönemde Baba Vanga'nın bu kehaneti yeniden gündeme taşındı.

Rus işgalcilerin fabrikada yapacağı en ufak bir hata, birçok Avrupa ülkesi için korkunç sonuçlar doğuracak bir felakete yol açabilir…

Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetlerinden biri de dünyanın yörüngesinde meydana gelebilecek olası bir rota değişikliği.

Baba Vanga bu kehaneti ile ilgili fazla detay vermezken, bu değişikliğin ne olursa olsun yıkıcı sonuçları doğurabileceğini belirtildi.

Baba Vanga'nın 2023 yılı öngörüleri arasında, “büyük bir ülkenin” insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağı yer alıyor.

Vanga'ya göre, bu deneme binlerce insanın ölümüyle sonuçlanabilir.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklasa da, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin gizli biyolojik silah çalışmaları yaptığı biliniyor.

Bulgar kahinin bir başka tahminine göre ise dünya, daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir güneş fırtınasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu durum, teknoloji başta olmak üzere günlük hayata büyük zararlar verebilir, dünyayı karanlık çağa sokabilir.

Güneş fırtınaları; elektrik, internet sistemleri kadar, uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotları da etkileyebilecek güce sahip…

Baba Vanga'nın 2023 yılı için son kehaneti ise normal doğumların sona ereceği ile ilgili.

Vanga, birçok devletin doğal doğumları yasaklayacağını bundan böyle laboratuvar ortamında bebeklerin doğacağını öngörüyor.

Bu sayede, ebeveynler çocuklarının, saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünüşlerini özelleştirebilecek.

Ancak hükümetlerin de doğan bebekler üzerinde birçok yetkisi bulanabilecek…