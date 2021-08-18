BAE: Eşref Gani ve ailesini ülkemize kabul ettik

Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin ülkede olduğunu duyurdu. Afganistan'ın Tacikistan büyükelçisi, Gani ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ülkesinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Gani'nin Tacikistan'a gittiği iddia edilmiş, Tacik tarafı ise Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediğini belirtmişti.

BAE'DEN EŞREF GANİ AÇIKLAMASI

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de "Eşref Gani'nin nerede olduğu hakkında konuşamam." ifadesini kullanırken, açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi.

"GANİ VE AİLESİ ÜLKEMİZE KABUL EDİLDİ"

BAE Dışişleri Bakanlığı, "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesi, insani gerekçelerle ülkemize kabul edildi." dedi. Gani'nin, BAE'nin hangi bölgesinde olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

PARALARLA ÜLKEYİ TERK ETTİ

Bu arada İngiliz basınında yer alan haberlerde, Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Ağbar, Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden önce Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılırken 169 milyon dolar değerinde nakit parayı da yanında götürmeye çalıştığını iddia etti.

Gani'nin, nakit para dolu dört araç ve bir helikopterle ülkeden kaçtığı, ancak uçağa sığmadığı için paraların bir kısmının geride bırakıldığı kaydedildi.

"TOPLANTIYA GİDİYORUM" DİYEREK ÜLKEYİ TERK ETTİ

Eski Afgan milletvekili Elay Erşad, BBC'ye yaptığı açıklamada, Gani’nin Afganistan'dan 15 Ağustos’ta, Savunma Bakanlığı'nın toplantısına katılacağını söyleyerek, ”Helikopterle ayrıldı, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendik." diye konuşmuştu.

Gani için "korkak" diyen Erşad, geri döneceğini düşünmediği isim hakkında, "Dönseydi gözlerinin içine bakarak 'ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın' demek isterdim." ifadesini kullanmıştı.

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