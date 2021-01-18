BAE, İsrail ile vize muafiyetini koronavirüs nedeniyle askıya aldı

Tel Aviv, BAE'ye vize almak isteyenlere yönelik uyarı açıklaması yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını 1 Temmuz'a kadar ertelemeye karar verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin bu kararı koronavirüs salgını nedeniyle aldığı belirtildi.

VİZE UYARISI

Açıklamada, 1 Temmuz'a kadar BAE'yi ziyaret etmeyi planlayan İsraillilere vize almaları uyarısı yapıldı.

İKİ HAFTA KARANTİNA ŞARTI

Tel Aviv yönetimi, BAE'yi ziyaret eden çok sayıda İsraillide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle dün bu ülkeden dönenlere belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalmaları zorunluluğu getirmişti.

BAE yönetimi, İsrail ile varılan vize muafiyet anlaşmasını 13 Ocak'ta onaylamıştı.

Anlaşma gereğince, 13 Şubat'tan itibaren İsrailliler BAE'ye vizesiz seyahat edebilecekti.