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    BAE ve İran Dışişleri Bakanları bölgesel konuları görüştü

    BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" değerlendirdi.
    • 01.09.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:00
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    BAE ve İran Dışişleri Bakanları bölgesel konuları görüştü

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'a göre, Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirme olanaklarının yanı sıra BAE ve İran'ın ortak çıkarları ile bölgenin istikrarına dönük konular ele alındı.

    Bölgesel konular ele alındı

    İkili, ayrıca BAE ve İran'ı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

    İş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı

    Haberde ifadelerine yer verilen BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, ülkesinin komşularıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve iş birliğini geliştirmeye önem verdiğini kaydetti.

    AA'nın haberine göre son aylarda BAE'li yetkililer, Tahran ile Körfez'deki yönetimler arasındaki soğuk ilişkilerin gölgesinde ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirme amacıyla İran'a bazı ziyaretlerde bulunmuştu.

    BAE ve İran Dışişleri Bakanları bölgesel konuları görüştü #1

    BAE ve İran Dışişleri Bakanları bölgesel konuları görüştü #2


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