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BAE Veliaht Prensi El Nahyan, Türkiye'ye gelecek

BAE Veliaht Prensi El Nahyan, Türkiye'ye gelecek

El Nahyan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesini, iki ülke arasında açılması planlanan ticaret koridoru oluşturuyor.