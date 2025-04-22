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Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başı petrol sızıntısı ile dertte...

Rus Telegram'ında yer verilen ve yetkililerden yapılan açıklamada, BAE'de yakıt sızıntısı meydana geldiği bildirildi.

PLAJLAR KAPATILDI

Yakıt sızıntısı sonrası Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden yapılan açıklamada, petrol sızıntısı nedeniyle birçok plajın kapatıldığı ifade edildi.

Otellerin turistlere izin verilen yüzme alanlarına servis hizmeti sunduğu belirtilen açıklamada, yüzme alanlarına servis sağladığı ve tur operatörlerinin yeniden yerleştirme konusunda destek sağladığı kaydedildi.

"BİRKAÇ PLAJ PETROL SIZINTISI NEDENİYLE KAPALI KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

BAE'de Umman Körfezi kıyısında birkaç plaj petrol sızıntısı nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor. Bir gün önce, 21 Nisan'da, yüzme yasağının Sharjah Emirliği'ndeki Kalba Plajı'nı etkilediği biliniyordu.

OTELLER VE TUR OPERATÖRLERİ DEVREDE

Öte yandan, tur operatörleri ve otelcilerin emisyonların sonuçlarıyla sakin bir şekilde başa çıktıkları, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

TURİSTLER DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Yaklaşık iki hafta önce sahildeki petrol emisyonlarını fark eden turistler, keskin kokunun denizden beş kilometre uzakta bile hissedilebilmesinden şikayetçi.

KIYAFETLERDE VE CİLTTE KOYU LEKELER GÖRÜLÜYOR

Temizliğin Cuma günü başladığını, ancak önemli bir gelişme olmadığını belirten turistler, banyo yaptıktan sonra kıyafetlerde ve ciltte de küçük koyu lekeler oluştuğunu bildirdi.