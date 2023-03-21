BAE'de Ramazan'dan önce 1025 mahkum affedildi BAE lideri Al Nahyan, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek amacıyla af kararı çıkardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ramazan ayı öncesi radikal bir karara imza atıldı.

Kararın sahibi, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan.

Al Nahyan'ın onayıyla, 9,3 milyon nüfuslu ülkedeki hükümlülerin topluma kazandırılması ve ailelerinin üzerindeki yükün hafifletilmesi kapsamında af çıkarıldı.

1025 kişi affedildi

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Ramazan ayı öncesinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş, hapishane ve ıslahevinde bulunan 1025 kişi affedildi.

Mahkumlara ikinci fırsat

BAE'de her yıl Ramazan ayı öncesi aile bağlarını güçlendirmek, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek ve onları topluma kazandırmak için Devlet Başkanı tarafından af kararı çıkarılıyor.

Abu Dabi merkezli The National gazetesi, Ramazan'ın çarşamba günü başlamasının beklendiğini yazdı.

İhtiyaç sahiplerine yardım kampanyası

BAE'nin, Ramazan ayı boyunca dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlara destek sunmaya çalışacağı kaydedildi.

Öte yandan BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum, pazar günü, dünya genelindeki yoksul insanlar için yardım kampanyası başlattı.