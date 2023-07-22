BAE'de Türk lirası taşıyan Hint genci: Türkiye'yi seviyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Genç, sürekli cebinde taşıdığı TL'yi gösterdi.

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ensonhaber.com

Türkiye sevgisi, yurdumuzun sınırlarının dışına taşıyor.

Farklı coğrafyalarda ülkemize yönelik yoğun ilgi, farklı şekillerde dile getiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) o görüntülerden biri kayıtlara geçti. Türk Lirası (TL), Körfez ülkelerindeki gençler arasında bir sevgi göstergesi olarak taşınıyor.

Dubai’de yer alan Mall Of Emirates Alışveriş Merkezi içindeki markette bir genç, cüzdanında taşıdığı TL'yi gösterdi.

Hint gencin Türkiye sevgisi

Cebindeki cüzdanını çıkarıp, uzun süredir sakladığı anlaşılan 50 TL'yi kameraya tutan genç, "Hint'im ama her zaman Türk parası taşıyorum çünkü Türkiye'yi seviyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevdiğini söyleyen kişi, "O, çok iyi biri." ifadesini kullandı.

Gazeteci Serkan Oral'ın aktardığına göre, Hint Müslüman gencin cebinde Türk Lirası'nın yanı sıra Suudi Arabistan Riyali de vardı.

Erdoğan ile tanışmak istiyor

Videoyu paylaşan Oral, "Merkez Bankası Başkanımız ve Hazine Bakanımız Türk Lirası'na gösterilen bu itibarı ve sevgiyi göz önüne alarak hareket ederse, milli paramız petrol zengini Suudi Arabistan Riyali gibi güçlü ve prestijli bölgesel bir paraya dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gencin en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir gün tanışabilmek.